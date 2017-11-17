Мутко - о ситуации с "Лужниками": "Лучше так, чем с серьезными последствиями"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко назвал слишком раздутой ситуацию с очередью на выход из "Лужников" после товарищеского матча Россия - Аргентина (0:1). Напомним, что на игре присутствовало 78 750 человек, после матча некоторые из них покидали территорию стадиона до двух часов, причем ряду болельщиков пришлось идти до станции метро "Парк культуры".

- Мы немножко подраздули эту ситуацию, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Во-первых, я принес извинения всем людям за причиненные неудобства. А во-вторых, наверное, лучше так, чем с какими-то более серьезными последствиями, потому что система выпуска со стадиона была направлена на сохранение безопасности людей. Мы сделаем все необходимые выводы. Уже в марте мы будем проводить матч со сборной Бразилии. Мы еще раз посмотрим на все, что связано с организацией этого матча. Никто никогда с себя никакой ответственности не снимал.