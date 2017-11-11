18:41 | Футбол — Сборная России

Месси из Москвы отправится не в Краснодар, а в Барселону


Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси после товарищеского матча против России (1:0) досрочно завершил сборы с национальной командой, информирует пресс-служба аргентинцев. Из Москвы форвард сразу отправится в Испанию, где позже присоединится к "Барселоне".

Сборная Аргентины в ближайшее время отправится в Краснодар, где начнет подготовку к товарищеской игре с Нигерией. Она состоится в столице Кубани на арене "Краснодар" во вторник, 14 ноября.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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