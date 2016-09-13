Мариу Фернандес: "Я, Гильерме, Жоаузинью и Ари в сборной России? Посмотрим"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес не смог ответить на вопрос, является ли натурализация легионеров правильным шагом. Бразилец, недавно получивший российское гражданство, был вызван на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что 25-летний игрок должен принять участие в одной тренировке, но из-за травмы Фернандес смог приехать в сборную только для общения с представителями команды.

– Вы в курсе, что два игрока "Краснодара" – Жоаузинью и Ари – тоже не прочь сыграть за Россию?

– Да, слышал об этом. Я знаю их, они хорошие футболисты, которые давно живут в стране.

– А можете представить, что через пару лет в сборной России будете вы, Гильерме, Жоаузинью, Ари?

– Посмотрим, как будет. Гильерме уже вызвался. Но если все эти игроки окажутся в национальной команде, значит, они того заслуживают.

– Разве это правильно – натурализовывать легионеров в таком количестве?

– Честно, не знаю. Но ведь в мини-футбольной сборной России много бразильцев. Хотя разница между футболом и мини-футболом, конечно, есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)