Лоран Блан: "Сборная России способна на сюрпризы на ЧМ-2018"

Бывший главный тренер сборной Франции, чемпион мира-1998 Лоран Блан считает, что настоящей победой для России станут не результаты национальной команды на домашнем чемпионате мира, а гости турнира. Вместе с тем, бывший центральный защитник привел в пример своих соотечественников, которые 20 лет назад перед началом мирового первенства не верили в успех своей сборной.

– Чемпионат мира – очень-очень важное мероприятие мирового уровня. Конечно, те результаты, которые покажет ваша сборная, важны, но, думаю, задача вашей страны не только в этом, – цитирует ТАСС Блана. – Россия хочет показать свою способность принимать людей со всего мира и помочь им открыть эту чудесную страну. Настоящей победой для России станут все те, кто приедет открывать для себя страну, потому что они захотят вернуться.

Но в 1998 году наша команда тоже не была фаворитом, не было ни одного француза, который бы верил в победу сборной на чемпионате мира. А через месяц миллионы вышли на улицу, чтобы отпраздновать победу в турнире. Так что на предстоящем турнире возможны сюрпризы, и сборная России способна на них.

Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018

14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия

19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет

25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия