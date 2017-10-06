Константин Рауш: "Уже могу сказать, что сборная России - моя команда"

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш отметил, что очень обрадовался вызову в национальную команду. Он также добавил, что ему понадобилось время для адаптации в сборной.

Напомним, сейчас Рауш в составе сборной России готовится к товарищеским матчам против Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).

– Как узнали о приглашении в сборную?

– Мне позвонил Станислав Черчесов и пригласил. Было очень приятно, я действительно давно ждал этого и обрадовался, что получил вызов, будучи в хорошей форме после отличной предсезонной подготовки в клубе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Рауша. – Думаю, на том сборе я выглядел неплохо, удачно сыграл в контрольной игре, так что все сложилось как нельзя лучше.

– Были сложности с адаптацией в Москве?

– Поначалу, конечно, было немного непривычно – новые партнеры, из которых я знал только Романа Нойштедтера, нужно было говорить только по-русски, и так далее. Но через пару дней все было уже в порядке.

– Говорили о своем будущем с Черчесовым?

– У нас было несколько бесед. Почувствовал, что тренер следил за моими играми в бундеслиге и знает мои возможности, а я теперь знаю его требования.

– В одном из интервью Черчесов сказал, что вы стали своим в сборной. Сами уже чувствуете, что это ваша команда?

– Мне было приятно это услышать от тренера. И тренеры, и партнеры меня хорошо приняли, и сейчас я приехал с очень хорошим настроением. Тогда в команде было много кандидатов в сборную, сейчас чуть другой состав, но многих я уже знаю. Мне очень нравится атмосфера в команде, так что – да, могу сказать, что это уже и моя команда. Надеюсь, что и на поле мы сыграемся.

– Вы неплохо говорите по-русски. То, что Черчесов и его помощники говорят по-немецки, вам помогает?

– В сборной мы говорим только по-русски. Конечно, хорошо, что рядом есть Рома Нойштедтер, который может подсказать, если какое-то слово или выражение мне непонятны, но и с ним мы стараемся говорить на русском. Да я и сам ощущаю, что с каждым днем увереннее чувствую себя в плане языка.