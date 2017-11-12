13:03 | Футбол — Сборная России

Иско пропустит матч с Россией из-за повреждения

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Полузащитник сборной Испании Иско пропустит товарищеский матч с Россией, сообщает пресс-служба испанской команды. 25-летний игрок покинул расположение сборной из-за травмы, полученной в товарищеской встрече с Коста-Рикой (5:0).

Хавбек продолжит восстановление после повреждения в расположении "Реала".

Напомним, матч Россия – Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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