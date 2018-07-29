13:13 | Футбол — Сборная России

Илья Кутепов: "Думаю, всплеск интереса к футболу в России все-таки не временный"


Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов, которому сегодня исполнилось 25 лет, рассчитывает что возникший на фоне чемпионата мира всплеск интереса к футболу в России не будет временным.

- Я думаю, что клубы получили хорошие стадионы, - цитирует "Газета.Ru" Кутепова. -  Сейчас, конечно, людям будет более комфортно, удобно, приятнее на таких новых стадионах смотреть футбол. Думаю, всплеск интереса все-таки не временный.

Скорее всего, по понятным причинам, к зимнему периоду число болельщиков, наверное, спадет, но будем надеяться, что на прежний уровень не вернется – люди будут больше ходить на футбол.

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Дополнительная информация

https://www.gazeta.ru/sport/worldcup2018/news/2018/07/28/n_11843545.shtml?updated

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