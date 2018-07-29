Илья Кутепов: "Думаю, всплеск интереса к футболу в России все-таки не временный"

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов, которому сегодня исполнилось 25 лет, рассчитывает что возникший на фоне чемпионата мира всплеск интереса к футболу в России не будет временным.

- Я думаю, что клубы получили хорошие стадионы, - цитирует "Газета.Ru" Кутепова. - Сейчас, конечно, людям будет более комфортно, удобно, приятнее на таких новых стадионах смотреть футбол. Думаю, всплеск интереса все-таки не временный.



Скорее всего, по понятным причинам, к зимнему периоду число болельщиков, наверное, спадет, но будем надеяться, что на прежний уровень не вернется – люди будут больше ходить на футбол.

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