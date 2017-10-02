Илья Кутепов: "Дела "Спартака" оставил за порогом новогорской базы"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов, вызванный в сборную России для подготовки к контрольным матчам против Кореи и Ирана, отметил, что чувствует себя отлично. По его словам, дела клуба он оставил за пределами сборной команды.

- Впереди серьезные товарищеские матчи. Это уже не "Динамо"...

- (перебивая) Я бы не сказал, что "Динамо" - несерьезный соперник. А о предстоящих противниках пока никакой информации у меня нет. Но раз раз Корея и Иран отобрались на чемпионат мира, значит хорошие сборные. Игра покажет, чей класс выше. Корейцы играют в Европе, но у нас тоже есть люди из чемпионатах Германии, Турции.

Состояние у меня лично хорошее и физическое, и моральное. Все отлично. Сил в клубе потратил много, но сборная – это смена обстановки. Раньше спартаковцев было побольше, но и с сейчас никаких проблем нет.

Каррера сказал, что я возвращают свои лучшие кондиции? Не хочу говорить сейчас про клубные дела. Они остались за порогом новогорской базы. (Филипп ПАПЕНКОВ, Павел ГУРЕВИЧ)