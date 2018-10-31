Игорь Акинфеев: "До чемпионата мира гнал от себя мысли об уходе из сборной"

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLive рассказал о том, как он принял решение завершить выступления за национальную команду. Последней игрой для 32-летнего голкипера стала встреча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти).

- Когда сидели на газоне у ворот после матча с Хорватией, знали ли уже в тот момент, что оставите сборную? Думали ли об этом?

- Наверное, такие мысли были еще до чемпионата мира. Я их всячески гнал, потому что понимал, что должен сыграть турнир. К счастью, нам удалось сделать то, что мы хотели. Мы дошли [до четвертьфинала], я считаю, что это был максимум, хотя, конечно, могло немножко повезти. На тот момент, я думаю, люди уже полюбили сборную и, наверное, были единым целым. Мы смотрели, как люди радуются на Никольской, в других городах…

После чемпионата мира взял небольшую паузу – думал, как все это сделать. Решил, что не будет громких заявлений, не будет никаких интервью, дурацкого "Простите меня", еще чего-то. Мы сделали красивый текст, это полностью мои слова, и поставили точку в этом вопросе.

- Переживали?

- Конечно, переживал. 15 лет – это как один миг. Если бы не мои травмы, я бы все эти мысли отогнал и не думал бы вообще об этом. При этом ты понимаешь, что не можешь быть на 100 процентов и в ЦСКА, и в сборной. Глупо просто держать за собой место. Это некрасиво, а я считаю себя порядочным человеком и хочу быть таким до конца своих дней. Поэтому я сделал такой осознанный шаг. Знали только жена и родители. А потом вся страна узнала.

- Что сказала жена?

- Она мне 100 раз говорила, чтобы я подумал, но вы же понимаете – мы должны принимать какие-то решения сами. Здесь другого пути не было, как сделать этот шаг.