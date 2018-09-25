Главный тренер сборной Доминики: "Черчесов подарил нашей маленькой нации надежду, что и нам по силам стать "убийцей гигантов"

Главный тренер сборной Доминики Раджеш Лачу в разговоре с корреспондентом "СЭ" объяснил, почему проголосовал за Станислава Черчесова при выборе лучшего тренера мира по версии ФИФА, отдав ему третье место.

- Черчесов подарил такой маленькой нации, как наша, надежду, что и нам по силам стать "убийцами гигантов". Он показал нам, что невозможное – возможно, а дисциплина и командная работа могут выигрывать футбольные матчи, - сказал Лачу. (Егор Бычков)

Напомним, накануне были подведены итоги голосования, в котором принимали участие капитаны и тренеры сборных, а также журналисты. Главный тренер сборной России занял девятое место, опередив таких специалистов, как англичанин Гарет Саутгейт (10 место) и итальянец Массимилиано Аллегри (11). Лучшим тренером мира по версии ФИФА стал француз Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на ЧМ-2018.

Каймановы острова и Сент-Люсия – за Черчесова! Кто считает нашего тренера лучшим