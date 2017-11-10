Георгий Джикия: "С Миранчуками еще на базе "Локо" жили и ели "Ролтон" вместе"

Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что в расположении национальной команды общается со всеми. Хавбек "Спартака" вспомнил свои юношеские годы в "Локомотиве", где началась его дружба с братьями Миранчуками.

– С кем из других клубов больше всех в сборной общаетесь?

– Я такой человек, что стараюсь общаться со всеми. На этом сборе сошлись с Игорем Смольниковым, с которым у нас много общих друзей. Есть о чем поговорить, кроме футбола. Дружу с Миранчуками, в Москве часто видимся, можем перекусить вместе.

– Еще с локомотивских времен?

– Да, мы с ними еще на базе жили и "Ролтон" ели вместе. Есть что вспомнить. Они тоже через многое прошли. Большие молодцы! Рад, что они стали очень сильными футболистами. Я говорил Антону, что он сделал правильный выбор, когда поехал в Эстонию играть и набираться опыта. Вернулся – и стал основным игроком в "Локомотиве". Надо отдать должное Юрию Семину, что он доверяет братьям. (Игорь РАБИНЕР)

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

Полная версия интервью Георгия Джикия