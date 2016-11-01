Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе надо немного перевести дух. Форвард не был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15 ноября, Грозный).

– Что скажете о Полозе?

– Мне нравится этот нападающий. В "Ростове" не только Азмун хорошо играет впереди, но и Полоз. А ведь в середине поля еще действует и Ерохин. Черчесов видит эту связку Ерохин – Полоз.

– А почему пригласили Канунникова?

– Максим готов к борьбе, уже получил определенный опыт. Он же ездил на чемпионат мира в Бразилию. Канунников способен зацепиться за мяч – выполняет ту работу, которую делает Дзюба.

– Если Дзюба и Смолов находятся в оптимальных кондициях, именно они лучшие нападающие страны?

– Кокорин уже к ним подтягивается. Подходит к ним. Дзюбе еще нужно восстановить силы – движение, объем. Сейчас Артем подустал, а Смолов только-только возвращается в строй. Хорошо, что вызвали Кокорина. Мне понравился его классный гол в последнем туре. А как ему головой переправил мяч Дзюба! Связка вырисовывается. Это то что надо!

– Пас отдал, и подустал?

– Пас отдал. Но при его росте ему сложно переносить перелеты. Таких ребят надо беречь. Решает главный тренер. Но у него, похоже, спина побаливает. При этом Артем не жалуется – молодец. Сейчас не те кондиции. Раньше он и по флангу прорывался. Вот Джеко в "Роме" – наверное, образец для Дзюбы. Он, правда, чуть пониже зенитовца, но играет потрясающе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)