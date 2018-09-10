Газинский рассказал, за счет чего Россия победила Чехию

Полузащитник сборной России Юрий Газинский заявил, что национальной команде удалось нейтрализовать сильные стороны Чехии в контрольном матче (5:1).

- Когда узнали, что будете капитаном?

- Это было вчера на теоретическом занятии. Станислав Саламович объявил. Конечно, это дополнительные эмоции и отвественность.

- Как в комнаде отнеслись?

- Как обычно, с шутками и тому подобным, все нормально.

- Дзюба еще не звонил по этому поводу?

- Думаю, что это еще впереди.

- Показалось, что сегодня был больший акцент на атаку...

- Мы вообще старемся играть по возможности высоко и прессинговать соперника. Когда ты садишься на свою половину и отдаешь инициативу, все становится сложнее. Мы старались играть высоко и не давать чехам начинать атаки. В процессе подготовки нам рассказали о сильных сторонах чехов, и нам удалось их нейтрализовать.

- Какие именно сильные стороны чехом указали тренеры?

- Они любят убегать в быстрые атаки - стоит потерять в центре мяч, и можно получить проблемы. И при стандартах любят играть головой - как рослая команда. Если получилось это устранить - значит, мы правильно сыграли.

- А как получился пропущенный гол?

- Я даже не совсем понял, как так получилось. Каокй-то сумбур получился после передачи за спину. Ну тренеры разберут, укажут на ошибки и как не допустить такого в дальнейшем. (Юрий Плохотниченко)

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