22:51 15 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Федор Кудряшов: "Было бы стыдно,
если бы не обыграли Румынию"

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Защитник сборной России Федор Кудряшов после победы в товарищеском матче над Румынией (1:0) подчеркнул, что россияне извлекли уроки из поражения от Катара (1:2), передает из Грозного спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

 
Сегодня. Грозный. Россия - Румыния - 1:0. 90+3-я минута. Гол Магомеда ОЗДОЕВА.Россия закончила год лезгинкой и салютом

– На "Ахмат Арене" сумасшедшая поддержка – на всех матчах сборной России и "Терека", – сказал Кудряшов. – На этот раз болельщик гнали нас, поддерживали до конца матча, и было бы обидно, если бы мы не забили. Скажу больше: если бы мы не выиграли сегодня, мне было бы стыдно.

– Как оцените свои действия?

– Я бы поставил себе "четверку".

– Что сказал Черчесов после игры?

– Что было важно победить после поражения в Катаре, и что мы должны были почувствовать дух победы, сказал, что будем работать дальше. Если бы мы играли в обороне, как с Катаром, то у нас были бы большие проблемы. Но мы извлекли уроки из того поражения.

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