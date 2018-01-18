Фабио Капелло: "Россия может выиграть группу на чемпионате мира"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от чемпионате мира и отметил, что подопечные Станислава Черчесова способны занять первое место в группе.

– Групповой стадия для России не очень сложная. Группу можно выигрывать, - отметил Капелло. - После будет очень сложно. Иногда играть дома – это совсем другое. Ты можешь сделать действительно что-то большое и важное. Я желаю этого России, игрокам и всем россиянам.

Поддерживаю ли я Россию? Да, конечно. Как я уже сказал, я болею за Россию, потому что это было очень хорошее время. Я сделал что-то хорошее. Я знаю очень много игроков национальной команды. Кто из игроков мне нравятся больше всех? Нет-нет, мне нравятся все игроки.