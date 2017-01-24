Евгений Бушманов: "С удовольствием принял предложение возглавить молодежную сборную России"

Евгений Бушманов, назначенный на пост главного тренера молодежной сборной России, подчеркнул, что для него это серьезный вызов. Также Бушманов заверил, что приложит максимум усилий для решения поставленных задач.

– Когда поступило это предложение, долго ли над ним думали?

– Скажем так. Время подумать было. С удовольствием принял такое предложение. Это новая для меня работа, серьезный вызов. Считаю, я готов к этой работе и приложу максимум усилий для решения поставленных задач.

– Это шаг вперед в карьере?

– Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Бушманов не стал отвечать на вопрос о недопонимании с Каррерой