20:32 24 января | ФУТБОЛ — Сборная России

Евгений Бушманов: "С удовольствием принял предложение возглавить молодежную сборную России"

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Евгений Бушманов, назначенный на пост главного тренера молодежной сборной России, подчеркнул, что для него это серьезный вызов. Также Бушманов заверил, что приложит максимум усилий для решения поставленных задач.

– Когда поступило это предложение, долго ли над ним думали?

– Скажем так. Время подумать было. С удовольствием принял такое предложение. Это новая для меня работа, серьезный вызов. Считаю, я готов к этой работе и приложу максимум усилий для решения поставленных задач.

– Это шаг вперед в карьере?

– Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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