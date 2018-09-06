Дзюба рассказал о встрече с Путиным

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы женской национальной команды. Интервью опубликовано пресс-службой РФС.

- Расскажи о своей встрече с президентом России.

- Мы пришли на награждение, нам вручали звание заслуженных мастеров спорта. Это было сначала волнительно, а потом, если честно, прикольно. Мне очень понравилось. Была неформальная обстановка и положительная такая аура. Мне очень понравился Владимир Владимирович. Он с хорошим чувством юмора, сам пошутил несколько раз. Все прошло на высшем уровне. Даже не в плане организации, а в душевном плане. Приятная встреча была.

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