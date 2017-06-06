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Джано - Зобнину: "Ты боец. Возвращайся, мы тебя ждем"

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Полузащитник "Спартака" Джано на своей странице в Инстаграме поддержал партнера по команде хавбека Романа Зобнина, который получил травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит Кубок конфедераций-2017.

 - Ты боец. Возвращайся, мы тебя ждем, - написал Джано.

 

#zob#vizdorovlenie#ti#boec#vozvrashaisya#mi#tebe#jdiom#🔝⚽️ @zobnin47 😘

Публикация от Jano-Ananidze (@jano_ananidze_7) Июн 6 2017 в 3:33 PDT

Зобнин пропустит Кубок конфедераций//
Трансляция матча Венгрия – Россия //
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Будьте прокляты, контрольные матчи! Как Россия победила Венгрию, но потеряла Зобнина

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

виздоровлэние, ми тэбя ждйом))))(с) ахахаха. типичный грузин, хотя удивительно что столько лет в РФ прожил, а язык так и не освоил даже на среднем уровне.

14:39