Джано - Зобнину: "Ты боец. Возвращайся, мы тебя ждем"

Полузащитник "Спартака" Джано на своей странице в Инстаграме поддержал партнера по команде хавбека Романа Зобнина, который получил травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит Кубок конфедераций-2017.

- Ты боец. Возвращайся, мы тебя ждем, - написал Джано.

#zob#vizdorovlenie#ti#boec#vozvrashaisya#mi#tebe#jdiom#🔝⚽️ @zobnin47 😘 Публикация от Jano-Ananidze (@jano_ananidze_7) Июн 6 2017 в 3:33 PDT

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