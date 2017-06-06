Джано - Зобнину: "Ты боец. Возвращайся, мы тебя ждем"

Полузащитник "Спартака" Джано на своей странице в Инстаграме поддержал партнера по команде хавбека Романа Зобнина, который получил травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит Кубок конфедераций-2017.
- Ты боец. Возвращайся, мы тебя ждем, - написал Джано.
Зобнин пропустит Кубок конфедераций//
Трансляция матча Венгрия – Россия //
Кто может заменить Зобнина в сборной//
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России //
Денис Глушаков: "Зобнин говорит, что-то хрустнуло в колене"//
Будьте прокляты, контрольные матчи! Как Россия победила Венгрию, но потеряла Зобнина
Millwall82
виздоровлэние, ми тэбя ждйом))))(с) ахахаха. типичный грузин, хотя удивительно что столько лет в РФ прожил, а язык так и не освоил даже на среднем уровне.
14:39