Дзагоев и Смольников сменили Полоза и Фернандеса в матче с Аргентиной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед стартом второго тайма товарищеского матча против Аргентины произвел две замены. Вместо нападающего Дмитрия Полоза на поле вышел полузащитник Алан Дзагоев, а защитника Мариу Фернандеса заменил Игорь Смольников.
- Алан Дзагоев
- Игорь Смольников
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Дмитрий Полоз
- Мариу Фернандес
Mavr03
выключил: стыдно за такой футбол! ((
17:41
Щукин
Черчесов ноги должен целовать Семину за то, что у того заиграли Миранчуки. Это - надежда России. Вот не поставил их сегодня (глупость!) - и что? Позорище!
17:41