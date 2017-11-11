17:09 | Футбол — Сборная России

Дзагоев и Смольников сменили Полоза и Фернандеса в матче с Аргентиной

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед стартом второго тайма товарищеского матча против Аргентины произвел две замены. Вместо нападающего Дмитрия Полоза на поле вышел полузащитник Алан Дзагоев, а защитника Мариу Фернандеса заменил Игорь Смольников.

Трансляция матча Россия – Аргентина

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mavr03

выключил: стыдно за такой футбол! ((

17:41

Щукин

Черчесов ноги должен целовать Семину за то, что у того заиграли Миранчуки. Это - надежда России. Вот не поставил их сегодня (глупость!) - и что? Позорище!

17:41