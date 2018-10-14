Денис Черышев - о голе в ворота Турции: "Оказался в нужном месте в нужный момент"

Нападающий сборной России Денис Черышев заявил, что доволен победой над Турцией в матче группового турнира Лиги наций (2:0). 27-летний форвард забил один из голов.
- На скамейке всегда больше нервничаешь, чем на поле, - сказал Черышев в эфире канала "Матч ТВ". - Нам помог первый гол. В первом тайме играли хорошо, а во втором турки начали атаковать - стало потяжелее. Но забили второй гол и выиграли. Как забил? Находился в нужный момент в нужном месте. Просто подставил ногу и забил. Хорошо, что команда выиграла. Мы очень довольны.
Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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