Черчесов посетил тренировку "Спартака" ради разговора с Каррерой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сегодня посетил тренировку "Спартака", который готовится к матчу 5-го тура премьер-лиги с "Анжи". Как сообщает официальный сайт красно-белых, целью визита специалиста стал разговор с наставником москвичей Массимо Каррерой. Отметим, что российской национальной команде предстоит провести товарищеские матчи против Тур­ции и Ганы.