19:45 25 августа | ФУТБОЛ — Сборная России

Черчесов посетил тренировку "Спартака" ради разговора с Каррерой

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сегодня посетил тренировку "Спартака", который готовится к матчу 5-го тура премьер-лиги с "Анжи". Как сообщает официальный сайт красно-белых, целью визита специалиста стал разговор с наставником москвичей Массимо Каррерой. Отметим, что российской национальной команде предстоит провести товарищеские матчи против Тур­ции и Ганы.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/93393/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Димаверим

Пришёл узнать секрет как заставить бегать эти брёвна

15:18

Очень плохой мальчик

Разговор о чем?В сборной из Спартака один Зобнин.

09:42

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