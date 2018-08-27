Черчесов объяснил отсутствие Акинфеева в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал непопадание основного вратаря и капитана национальной команды на ЧМ-2018 Игоря Акинфеева в состав на сентябрьские матчи. Ближайшими соперниками россиян являются Турция (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехия (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

– С Акинфеевым мы пару дней назад разговаривали, у него плановый медосмотр в Германии, – сказал Черчесов. – Поедет смотреть в колено. (Михаил ГОНЧАРОВ)

32-летний Акинфеев – лидер сборной по числу матчей среди действующих футболистов (111 игр). По этому показателю он уступает только Сергею Игнашевичу (127), который завершил карьеру после домашнего мирового первенства. Среди вызванных игроков наибольшее число матчей провели Артем Дзюба и Игорь Смольников (по 28), а также Федор Кудряшов (23).

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией //

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