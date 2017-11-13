Черчесов не стал отвечать на вопрос о Денисове

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне контрольного матча против Испании не стал говорить о невызове в команду полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова. Ранее хавбек сказал, что не сможет сыграть на чемпионате мира 2018 года из-за давнего конфликта с наставником национальнок команды.

Напомним, в апреле 2015 года Денисов, на тот момент выступавший за "Динамо", из-за разногласий с Черчесовым был отстранен от тренировок с основным составом бело-голубых. Также руководство клуба оштрафовало игрока. После подачи иска палата по разрешению споров РФС обязала "Динамо" полностью возместить полузащитнику этот штраф.

Денисов выступал за сборную России с 2008 по 2016 год. За это время он принял участие в 54 матчах. При Фабио Капелло был одним из капитанов национальной команды. В последний раз он играл за сборную в июне 2016 года в товарищеском матче против Сербии. В этой встрече Денисов получил травму, из-за чего не смог выступить на чемпионате Европы.

- Почему в сборную не вызван Денисов? - спросили Черчесова на предматчевой пресс-конференции.

- Я готов рассуждать о тех, кто есть в сборной, а не о тех, кого нет.

Матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.