Игорь Денисов: "Я - реалист. На чемпионате мира в сборной меня не будет"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов призвал общественность в дальнейшем не поднимать вопрос о его невызове в сборную России. Хавбек отметил, что на его статусе как игрока национальной команды не мог не сказаться конфликт со Станиславом Черчесовым.

Напомним, в апреле 2015 года Денисов, на тот момент выступавший за "Динамо", из-за разногласий с Черчесовым был отстранен от тренировок с основным составом бело-голубых. Также руководство клуба оштрафовало игрока. После подачи иска палата по разрешению споров РФС обязала "Динамо" полностью возместить полузащитнику этот штраф.

- Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты, - цитирует ТАСС Денисова. - Если же вам интересно мое мнение, то у этого вопроса существует два аспекта. С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира. С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем (Черчесовым. - Прим. "СЭ") и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной.

Но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет. Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно. Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет. Буду следить за ребятами как болельщик.

Напомним, в ноябре сборная России проведет два контрольных матча. 11 ноября команда Черчесова сыграет против Аргентины в Москве, 14 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра с Испанией.

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