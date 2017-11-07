Игорь Денисов: "Я - реалист. На чемпионате мира в сборной меня не будет"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов призвал общественность в дальнейшем не поднимать вопрос о его невызове в сборную России. Хавбек отметил, что на его статусе как игрока национальной команды не мог не сказаться конфликт со Станиславом Черчесовым.
Напомним, в апреле 2015 года Денисов, на тот момент выступавший за "Динамо", из-за разногласий с Черчесовым был отстранен от тренировок с основным составом бело-голубых. Также руководство клуба оштрафовало игрока. После подачи иска палата по разрешению споров РФС обязала "Динамо" полностью возместить полузащитнику этот штраф.
- Сразу оговорюсь, что вся эта дискуссия имеет смысл только в том случае, если уровень моей игры позволяет говорить о вызове в сборную. Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты, - цитирует ТАСС Денисова. - Если же вам интересно мое мнение, то у этого вопроса существует два аспекта. С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира. С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем (Черчесовым. - Прим. "СЭ") и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной.
Но я реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет. Поэтому я бы хотел через вас попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно. Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет. Буду следить за ребятами как болельщик.
Напомним, в ноябре сборная России проведет два контрольных матча. 11 ноября команда Черчесова сыграет против Аргентины в Москве, 14 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра с Испанией.
Свет и тьма Игоря Денисова // Денисов, Селихов, Дзюба. Кого не вызвал Черчесов
Анатолий Бышовец: "Денисов укрепил бы сборную, но Черчесов ориентирован на перспективу"
Валерий Газзаев: "Сборной нельзя отказываться от Денисова, Березуцких и Игнашевича"
Опрос
Дополнительная информация
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Денисов
- Станислав Черчесов
- Динамо Москва (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- РФС
rocky big
Dymanomashina__________Пока дело не дошло до серьезных матчей, когда уже ничего нельзя изменить, необходимо всех блатных от футбола убрать подальше.... Насчет Бердыева, это ты правильно подметил, но есть еще Семак. Его можно в помощь Бердыеву
19:49
muzsolini
Мимо ЧЕ 2008 пролетел из-за гонора. Мимо ЧМ тоже из-за гонора пролетает. Нервы...
19:43
Dymanomashina
rocky big К сожалению буду болеть за Аргентину и Испанию, что бы это недоразумение (тренеришка-вратарь) как можно скорее понял, что,надо уступить место более адекватным людям. Аргентина и Испания должны как можно больше опустить эту сборную России 19:14--------------------------------------------------Хотелось бы узнать фамилии адекватных. Тут, как правило, проблемы: кроме Бердыева, назвать некого. Да и тот сейчас в глубоком подвале Лиги. Тогда к чему эти посты? Болеть специально против сборной своей страны - хуже, чем назло маме уши отмораживать. Человек на это способен только в двух случаях: а) либо он клинический идиот, и б) он все таки не из ЭТОЙ страны и болеет против нее ПОСТОЯННО, независимо от тренера.
19:33
Dymanomashina
Уровень футболиста Денисова очень наглядно показал последний матч Локо с ЦСКА (2 гола из под него), а ОСОБЕННО недавний домашний матч с Шерифом. О какой сборной речь вообще, Игорь??!!
19:27
rocky big
Tribunal Z Денисов, в любом действии нужно брать ответственность на себя, да и работать выполнять свой контракт, а не перечить тренерам_________________ Черчесов я тебя узнал...походу Гарик за живое тогда задел..Гарику больше верю, чем т.н. тренерам
19:21
баламошка
А вот Трибунал что-то уж больно адекватным стал. Надо выгнать его из сообщества троллей! Долой адекватов!
19:15
rocky big
К сожалению буду болеть за Аргентину и Испанию, что бы это недоразумение (тренеришка-вратарь) как можно скорее понял, что,надо уступить место более адекватным людям. Аргентина и Испания должны как можно больше опустить эту сборную России
19:14
Tribunal Z
Денисов, в любом действии нужно брать ответственность на себя, да и работать выполнять свой контракт, а не перечить тренерам, что в Зените раздухарился, что в Анжи, ещё и в Динамо. Ну вот такой великий, а играть не будешь на чемпионате мира, потому что нужно быть и умнее и мудрее, и ответственнее относится к себе и к тем кто тебя окружает. Да, не забудь старших уважать, это тоже важно
19:13
Жорик Вартанов
Однако пусть оценкой моей игры занимаются специалисты, - цитирует ТАСС Денисова______________ сейчас тебя тутошние спецы оценят)
19:06
unfan
Без тренера, но с Денисовым шансов больше чем наоборот.
19:04
Жорик Вартанов
Басист Гарик адекват, так-то___________ единственное нимба над головой не хватает, а так да, адекват
18:58
баламошка
"С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем (Черчесовым. - Прим. "СЭ") и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной".///////////////////А фто произошло-то? Черчесова фто ли не человеком и не тренером назвал? Я просто не ф курси?
18:55
Challenger
Может черчеса ещё снимут аккурат перед домашним ЧМ )
18:55
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ни деньгисов, ни солдафон сбродной не нужны, ибо толку от них ноль.
18:47
Басист
Гарик адекват, так-то
18:44