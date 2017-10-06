Борис Игнатьев: "В матче с Кореей хотел бы увидеть в атаке Смолова и Кокорина"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев надеется, что форварды Федор Смолов и Александр Кокорин выйдут вместе на поле в товарищеском матче национальной команды против Кореи. Оба футболиста включены в расширенный состав сборной, причем Кокорин попал в число кандидатов впервые с ноября 2016 года.

- Для себя я бы хотел увидеть Смолова и Кокорина в атаке, это очень мастеровитые наши ребята, и интересно было бы посмотреть на их взаимодействия на поле, - цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. - А в воротах, конечно, я хотел бы увидеть Акинфеева. Все остальное – дело Станислава Черчесова.

Матч Россия - Корея состоится 7 октября на стадионе "ВЭБ-Арена". "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.