13:08 | ФУТБОЛ — Сборная России

Авраам Грант: "Смолов способен играть в любой из топ-лиг Европы"

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Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант после поражения от команды России (0:1) в товарищеском матче отметил, что соперник обладает хорошим подбором игроков. По словам наставника, некоторые из них хорошо ему известны.

– В этом матче я увидел разницу между нынешней сборной России и той, что провалилась на Euro-2016. Эта разница заключалась в энергии и, я бы сказал, осанке нынешней команды, – отметил Грант. – Повторяю мысль, которую озвучил в нашей предматчевой беседе: ваши игроки далеко не так плохи, как о них кто-то думает. Посмотрите на Жиркова, который когда-то отлично сыграл на Euro-2008, затем был в "Челси" и по-прежнему очень эффективен. Очень хорошо знаю парня, который нам вчера забил, – Смолова. Наблюдаю за ним еще со времен его выступлений за "Фейеноорд". Знаю, что он забил 20 голов в минувшем чемпионате России и стал его лучшим бомбардиром. Считаю, что он способен играть в любой из топ-лиг Европы. (Игорь РАБИНЕР)

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