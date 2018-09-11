Артем Дзюба: "Были сложные моменты, но бросать футбол не хотел никогда"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, названный человеком года по версии GQ, в интервью журналу признался, что у него никогда не возникало желания бросить футбол. Также он рассказал, как у него проходят вечера после матчей.

– Как проходит ваш вечер после матча?

– Обычно в попытках заснуть. Если игра была тяжелая, я не сплю до 6 – 7 утра: в крови много адреналина, и очень болят ноги. Недавно после победы над минским "Динамо" в Лиге Европы со счетом 8:1 я вообще не смог заснуть. За игру пробежал 14 км, плюс такие эмоции! А в десять утра в комнату пришли дети: "Папа, пошли играть". Папа встал и пошел.

– Вам когда-нибудь хотелось бросить футбол?

– Никогда! Хотя были сложные моменты. В 13 – 14 лет я вырос за год на 17 сантиметров. Все в команде были здоровые, волосатые, а я худенький, лысенький. Но хуже было то, что я потерял скорость. Был лучшим бомбардиром, а тут не попадаю в состав. Я подумал: это конец. В тот момент очень помогла поддержка отца. Он говорил: "Верь в себя. Тебе нравится футбол? Вот и занимайся им, а больше ни о чем не думай. Время – лучший судья. Потерпи". И действительно, прошло полгода, и все вернулось.