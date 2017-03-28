Анзор Кавазашвили: "Кот-д`Ивуар - не раздражитель, эта команда слабовата"

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча Россия – Бельгия. Он отметил, что не стоит делать трагедии из поражения в предыдущей встрече против команды Кот-д`Ивуара (0:2).
– Давайте не будем драматизировать, – говорит Кавазашвили. – Сейчас идет поиск футболистов, которые смогут представить страну на чемпионате мира. Именно в этом и состоит главная задача. А Кубок конфедераций – обычное плановое соревнование.
Если говорить о прошедшем матче, Кот-д`Ивуар – не раздражитель, – продолжил Кавазашвили. – Эта команда слабовата. Но не стоит делать трагедию из проигрыша. Зато мы еще раз проверили состав, новых кандидатов и обратили внимание на тактику. Бельгия – серьезный соперник, там сильные нападающие. Все будет зависеть от того, какую тактику выберет Черчесов: усилит ли оборону или линию полузащиты. Наши ребята должны постепенно улучшать качество игры. Думаю, что матч завершится вничью – 2:2. (Любовь КОНЯЕВА)
icezellion
Нам сразу Германию подавай. В финале ЧМ. Хотя и это слабовато и не раздражитель. Предлагаю сразу отправить нашу сборную на Марс защищать честь Земли на турнире сборных солнечной системы.
12:35
Флаваноид
При всём уважении к Анзору стоит признать, что он сморозил истинную глупость, это даже не смешно...
12:32
sb1006
Вот оказывается где собака порылась. И на ЧМ-2014 и на ЧЕ-2016 для нашей команды не было раздражителей. Все были слабоваты.
12:28
Тополь-М
Неужели сборная России для кого-то раздражитель? С чего вдруг мы стали считать, что для нас кто-то может быть слабым или сильным, если наши футболисты сами слабаки?
12:10