Анзор Кавазашвили: "Кот-д`Ивуар - не раздражитель, эта команда слабовата"

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча Россия – Бельгия. Он отметил, что не стоит делать трагедии из поражения в предыдущей встрече против команды Кот-д`Ивуара (0:2).

– Давайте не будем драматизировать, – говорит Кавазашвили. – Сейчас идет поиск футболистов, которые смогут представить страну на чемпионате мира. Именно в этом и состоит главная задача. А Кубок конфедераций – обычное плановое соревнование.

Если говорить о прошедшем матче, Кот-д`Ивуар – не раздражитель, – продолжил Кавазашвили. – Эта команда слабовата. Но не стоит делать трагедию из проигрыша. Зато мы еще раз проверили состав, новых кандидатов и обратили внимание на тактику. Бельгия – серьезный соперник, там сильные нападающие. Все будет зависеть от того, какую тактику выберет Черчесов: усилит ли оборону или линию полузащиты. Наши ребята должны постепенно улучшать качество игры. Думаю, что матч завершится вничью – 2:2. (Любовь КОНЯЕВА)