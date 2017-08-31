Антон Шунин: "Буду делать все, чтобы снова попасть в сборную"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин признался, что рассчитывает получить вызов в сборную России. Голкипер отметил, что возможность сыграть на домашнем чемпионате мира подстегивает его.

"Конечно, не мог представить, что сыграю против сборной России, но это интересно, – цитирует "Российская газета" Шунина. – Такое у нас вообще в первый раз, насколько я знаю, чтобы клуб играл со сборной. Нужно подчеркнуть, что это товарищеский матч пусть и с экспериментальным составом сборной России, но в этой команде тренируются и готовятся хорошие футболисты. У них свои задачи, а мы должны проверить себя перед предстоящими непростыми матчами в чемпионате России.

Я уже был в сборной, играл за нее. И я знаю, какие эмоции испытывает каждый футболист, когда получает вызов. Со своей стороны буду делать все, чтобы снова попасть в сборную. Сейчас нас ждет хороший матч, и я уверен, что Станислав Саламович (Черчесов) будет смотреть не только на игроков сборной, но и на соперника (улыбается). Что же касается Панченко, то, конечно, жаль, что он будет играть против нас.

Да, мы общались с ним. Он нам пожелал хороших выходных, а мы, в свой черед, сказали ему, что не дай бог ты нам забьешь (смеется). Паня (прозвище Кирилла Панченко. – Прим. "СЭ") будет играть против своей же команды, и это еще более необычно.

Что касается меня, в любом случае я надеюсь на вызов, буду прилагать все усилия и биться за место в сборной. Тем более что чемпионат мира будет проходить у нас в стране, и это еще больше подстегивает.

Напомним, что тренировочный сбор команды начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем против "Динамо". Встреча состоится на "Арене Химки", начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.