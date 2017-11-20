Антон Миранчук: "Сыграть вместе с братом в финале ЧМ? Это будет что-то космическое"

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки в интервью RT отметили, что они рассчитывают на чемпионате мира-2018 пройти как можно дальше. Хавбеки также добавили, что мечтают сыграть вместе в финале мирового первенства.

– Как далеко должна зайти сборная России, чтобы это считалось успехом?

Алексей: Мне кажется, этот вопрос лучше задать болельщикам и журналистам, чего они ждут от нас, и какой результат засчитают положительным.

Антон: Выход из группы будет событие, которое о многом скажет. Нет ничего невозможного.

Алексей: Конечно, в планах добиться максимального результата, пройти как можно дальше.

– Если выбирать: проиграть будущему чемпиону мира в четвертьфинале по пенальти или получить в полуфинале 1:7 как Бразилия при родных зрителях в полуфинале, что лучше?

Алексей: А третьего варианта нет?

– Можете предложить…

Алексей: Выиграть оба матча, дойти до финала.

Антон: Если выбирать из двух первоначальных вариантов, остановлюсь на первом. Лучше уйти с гордо поднятой головой. Проиграть по пенальти достойнее, чем пропустить от кого-то семь мячей.

– Что для вас будет означать, если выйдите на поле одновременно с братом в майке сборной в финале?

Антон: Это будет что-то космическое. Нельзя описать словами.

– А если без брата?

Алексей: Без брата, если в финале, тоже неплохо (Смеется). Но на один процент хуже, чем с ним.