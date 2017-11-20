Антон Миранчук: "Сыграть вместе с братом в финале ЧМ? Это будет что-то космическое"

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки в интервью RT отметили, что они рассчитывают на чемпионате мира-2018 пройти как можно дальше. Хавбеки также добавили, что мечтают сыграть вместе в финале мирового первенства.
– Как далеко должна зайти сборная России, чтобы это считалось успехом?
Алексей: Мне кажется, этот вопрос лучше задать болельщикам и журналистам, чего они ждут от нас, и какой результат засчитают положительным.
Антон: Выход из группы будет событие, которое о многом скажет. Нет ничего невозможного.
Алексей: Конечно, в планах добиться максимального результата, пройти как можно дальше.
– Если выбирать: проиграть будущему чемпиону мира в четвертьфинале по пенальти или получить в полуфинале 1:7 как Бразилия при родных зрителях в полуфинале, что лучше?
Алексей: А третьего варианта нет?
– Можете предложить…
Алексей: Выиграть оба матча, дойти до финала.
Антон: Если выбирать из двух первоначальных вариантов, остановлюсь на первом. Лучше уйти с гордо поднятой головой. Проиграть по пенальти достойнее, чем пропустить от кого-то семь мячей.
– Что для вас будет означать, если выйдите на поле одновременно с братом в майке сборной в финале?
Антон: Это будет что-то космическое. Нельзя описать словами.
– А если без брата?
Алексей: Без брата, если в финале, тоже неплохо (Смеется). Но на один процент хуже, чем с ним.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/451222-bratya-miranchuk-intervyu
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