Андрей Канчельскис: "Если сейчас не позовем Бердыева в сборную, последствия будут плачевными"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис после контрольного матча россиян против Бельгии (3:3) заявил, что нынешний наставник национальной команды Станислав Черчесов не может возглавлять сборную. Канчельскис отметил, что в сборную нужно звать главного тренера "Ростова" Курбана Бердыева.

– Основной вывод по этой ничьей?

– Работы еще очень-очень много, особенно в защите.

– Вы с оптимизмом смотрите в будущее?

– Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.

– Что именно?

– Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в "Ростове", в "Рубине". Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…

Полное интервью Андрея Канчельскиса