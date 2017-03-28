Андрей Канчельскис: "Если сейчас не позовем Бердыева в сборную, последствия будут плачевными"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис после контрольного матча россиян против Бельгии (3:3) заявил, что нынешний наставник национальной команды Станислав Черчесов не может возглавлять сборную. Канчельскис отметил, что в сборную нужно звать главного тренера "Ростова" Курбана Бердыева.
– Основной вывод по этой ничьей?
– Работы еще очень-очень много, особенно в защите.
– Вы с оптимизмом смотрите в будущее?
– Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.
– Что именно?
– Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в "Ростове", в "Рубине". Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…
knyaz boltconskiy
Скромненько как-то..Сразу бы себя предложил,супер-тренера.
22:55
Знаток1964
Бердыев не БОГ.....на Романцева,Слуцкого,Ярцева,Семина,Газзаева....и Черчесова тоже возлагали большие надежды.....Кто вспомнит их доблестные победы? Все остались в памяти Чемпионами России и Польши
22:55
Don
Pleafant, а от Бердыева будет такой искрометный футбол: 9+1))))
22:50
Pleafant
Здравое зерно в словах Канчельскиса есть.Ждать искромётного и красивого футбола от этой сборной не приходится.Значит,нужен результат,а Бердыев-тренер,умеющий давать результат со средними,по качеству командами.
22:48
В.Коваль
чем это он молодец?
22:48
AZ
Молодец Канчельскис!
22:46