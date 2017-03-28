22:36 | ФУТБОЛ — Сборная России

Андрей Канчельскис: "Если сейчас не позовем Бердыева в сборную, последствия будут плачевными"

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис после контрольного матча россиян против Бельгии (3:3) заявил, что нынешний наставник национальной команды Станислав Черчесов не может возглавлять сборную. Канчельскис отметил, что в сборную нужно звать главного тренера "Ростова" Курбана Бердыева.

– Основной вывод по этой ничьей?

– Работы еще очень-очень много, особенно в защите.

– Вы с оптимизмом смотрите в будущее?

– Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.

– Что именно?

– Тренер-вратарь не может возглавлять сборную, он может тренировать только голкиперов. Так что необходимо быстрее принимать решение. Есть Бердыев, который всем все доказал в "Ростове", в "Рубине". Думаю, у него все может получиться и в сборной. Так что если мы сейчас не опомнимся и его не позовем, последствия будут плачевными…

Полное интервью Андрея Канчельскиса

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КОММЕНТАРИИ (6)
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knyaz boltconskiy

Скромненько как-то..Сразу бы себя предложил,супер-тренера.

22:55

Знаток1964

Бердыев не БОГ.....на Романцева,Слуцкого,Ярцева,Семина,Газзаева....и Черчесова тоже возлагали большие надежды.....Кто вспомнит их доблестные победы? Все остались в памяти Чемпионами России и Польши

22:55

Don

Pleafant, а от Бердыева будет такой искрометный футбол: 9+1))))

22:50

Pleafant

Здравое зерно в словах Канчельскиса есть.Ждать искромётного и красивого футбола от этой сборной не приходится.Значит,нужен результат,а Бердыев-тренер,умеющий давать результат со средними,по качеству командами.

22:48

В.Коваль

чем это он молодец?

22:48

AZ

Молодец Канчельскис!

22:46

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