Анатолий Бышовец: "Ургант увидел меня в фитнес-зале и сказал: "Ого!"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал о том, что он каждый день занимается спортом. По его словам, он готов возглавить один из клубов, приведя пример Юппа Хайнкеса, который на этой неделе в четвертый раз возглавил "Баварию".

– Агент Абрамов в интервью "СЭ" сказал, что вам 70, но вы по-прежнему готовы работать. Он прав?

– Вспоминаю реакцию Вани Урганта в фитнесе в Марбелье, когда он увидел меня: "Ого!" Каждый день занимаюсь спортом: плавание, велосипед и пробежка. Мой принцип по жизни следующий: "Польза и честь". Живу футболом и думаю, шанс будет – а я к нему готов. Хайнкес, например, сейчас принял "Баварию". Я постоянно говорю о проблемах договорных матчей. Но именно с ним мы и сыграли договорняк – в благотворительной встрече сборных СНГ и "Баварии". Он пришел в отель, говорит: "Ситуация сложная, через два дня игра". И когда в конце матча Добровольский, готовясь бить пенальти, обернулся к скамейке, я махнул головой – не надо. И Игорь не забил. А сейчас Хайнкес, родившийся в 1945 году, вновь берется за дело. Так что тоже жду шанса. (Сергей ЕГОРОВ)

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