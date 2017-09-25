Александр Мостовой: "Не думаю, что в отсутствии Дзюбы в сборной виноват "месседж"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил, что у него складывается ощущение, будто Андрей Лунев уже лет пять играет в воротах "Зенита".

– Не связываете ли вы отсутствие Артема Дзюбы в списке сборной России на товарищеские матчи со знаменитым "мессенджем"?

– Кокорина-то Черчесов вызвал, значит, вряд ли виновато то фото. Тем более, никто не знает, что именно имели в виду футболисты. В последних матчах Дзюба стал играть, и вчера с "Краснодаром" Артем показал, как он должен играть: врывал мячи, не падал, как обычно. Было бы логично вызвать его сейчас. Но тут решает главный тренер.

– Зато пригласили Антона Заболотного.

– Он по габаритам походит и потом, он играл в товарищеском матче, забил мяч. Может быть, очень понравился Черчесову.

– Лунев сейчас играет великолепно. Он вытеснит Акинфеева из состава?

– Про Лунева можно было говорить еще пол года назад, когда он первый раз встал в ворота "Зенита". По его первым матчам было все понятно. До него стоял Лодыгин, которого тянули. Он ошибался, привозил чуть ли не в каждом матче и его все равно защищали. Потом в ворота стал Лунев и уже не отдал своего места. Он уверенно играет, выручает и главное – не привозит. Такое ощущение, что он уже лет пять стоит в рамке "Зенита". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)