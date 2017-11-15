Александр Кокорин: "Почему в ворота встал Глушаков, а не я? Он сказал, что больше устал"

Нападающий сборной России Александр Кокорин после матча со сборной Испании (3:3) отметил, что самым страшным был момент с ударом коленом в голову Андрея Лунева. Форвард заявил, что после травмы голкипера сборной России место в воротах занял Денис Глушаков потому, что у него осталось меньше сил.

– Какие впечатления от игры и от судейства?

– Что касается эпизода с Луневым, это стопроцентная красная карточка. Тут не дали даже желтую, а у человека травма серьезная. Дай Бог здоровья, его уже увезли.

– А что насчет пенальти?

– Нам не видно было. Первый раз, вроде, игра рукой была, второй – задержка соперника. Момент с Луневым был самый страшный. Пенальти не так важны.

– В чем была разница между игрой с Аргентиной и сегодняшним матчем?

– Вы видели, в первую очередь нужно сыграться и понять возможности игроков. У нас есть игроки.

– Тренер похвалил за сегодняшний матч?

– Поздравил всех с окончанием года для сборной. Будем готовиться к новому сезону.

– Почему в ворота хотели встать именно вы? Долго что–то решали с Глушаковым.

– Решали, кто встанет. Он сказал, что больше устал. Сегодня было тяжело, все набегались. (Артем РЯБОВОЛ)