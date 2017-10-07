Александр Кокорин: "Корейские футболисты очень резкие и много бегают"

Нападающий сборной России Александр Кокорин после товарищеского матча против Кореи (4:2) в интервью "СЭ" отметил, что корейская сборная – живая команда. Форвард также добавил, что корейцы футболисты очень резкие и много бегают.

– Как оцените игру сборной Кореи?

– Они забили за нас два мяча. Хорошая команда, которая показала качественную игру. Зрители увидели много мячей. Думаю, им матч понравился.

– Какие плюсы и минусы могли бы выделить у корейской сборной?

– Очень живая команда, много бегают, резкие и хорошо играют в пас в центре поля. Минусы называть не буду. Отмечу только, что забили сами себе.

– Что надо доработать сборной Корее?

– Если не будут забивать в свои ворота, все у них будет хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия - Корея