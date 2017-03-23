Александр Головин: "Акинфеев – легенда"

Полузащитник Александр Головин считает, что вратарь Игорь Акинфеев заслужил право быть капитаном сборной России. Головин добавил, что считает Акинфеева легендой. Завтра национальная команда под руководством Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против сборной Кот-д'Ивуара.

– Да, я бы употребил в его отношении слово "легенда", – приводит ТАСС слова Головина. – Он – лучший вратарь России, безусловно. Может, со стороны кажется, что он далеко от всех, а на самом деле он спокойный, всегда подскажет на тренировке. В свое время, когда я переходил из дубля в основную команду, он мне много помогал, подсказывал, чтобы я не боялся действовать, брать игру на себя.