Александр Ерохин: "Есть над чем подумать, над чем работать"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин остался доволен тем, что команде удалось отыграться в товарищеском матче с Чили (1:1). По его словам, есть еще аспекты игры, над которыми нужно работать.

– Хорошо, что получилось отыграться, – отметил Ерохин. – Не опустили руки, до конца старались забить. 1:1 – не тот результат, которого хотелось бы. Но это положительный результат. Чилийцы показывали хороший футбол, моментами удавались какие-то комбинации. Есть над чем подумать, над чем работать. Будем разбирать свою игру.

Чем объяснить то, что Видаль выиграл весь воздух в первом тайме? Он нацелен на удар по воротам, партнеры искали его в штрафной. Да и прыгучесть хорошая.

Что Черчесов говорил в перерыве? Я в перерыве не был в раздевалке, разминался. Прибавили в агрессии, стали больше вперед играть.

Санчес? Классный футболист, конечно. Нужно смотреть на таких и подтягиваться к их уровню.

Не знаю, был ли запланирован мой выход на поле. Это тренер решал. Во втором тайме мы схему не меняли. Играли так же, как и начинали. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия - Чили