Сергей Чебан: "Суперкубок? Никакой агрессии в адрес Витинью не слышал"

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан – об "уханьях" в адрес нападающего ЦСКА Витинью.

Во время матча за Суперкубок России "Локомотив" – ЦСКА (0:1 д.в.) фанаты железнодорожников несколько раз издавали ухающие звуки в адрес Витинью. РФС открыл дело в отношении болельщиков "Локо".

– Как относитесь к поведению болельщиков "Локомотива", к "уханьям" в отношении Витинью во время Суперкубка?

– Я лично присутствовал на матче. И я не слышал никакой агрессии в адрес футболиста. Ничего не могу сказать, давайте дождемся результатов расследования. Этим будет заниматься не РПЛ, а РФС. (Ярослав СУСОВ)​

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