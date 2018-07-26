Руслан Пименов: "Локомотив" выполнил задачу-минимум – сохранить большинство игроков из чемпионской команды"

Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов отметил, что железнодорожникам после победы в чемпионате России удалось сохранить большую часть состава, который завоевал титул. Завтра, 27 июля, красно-зеленые сыграют с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

– Приобретение поляка выглядит внушительно, но эффективность этого трансфера можно будет оценить лишь со временем, – цитируют "Известия" Пименова. – Неясно, сыграет ли Крыховяк в Суперкубке, хотя в этом матче "Локомотив" может преуспеть и имеющимся составом. Тем более у ЦСКА кадровых перестановок гораздо больше. Пока же можно сказать, что задачу-минимум – сохранить большинство игроков из чемпионской команды – клуб выполнил. А именно об этом говорили и главный тренер, и руководство. Но удержать заданную планку будет непросто. К тому же впереди еще и Лига чемпионов.

Матч за Суперкубок России состоится завтра, 27 июля. Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало встречи – 21.30 по московскому времени.