Источник: подрались фанаты ЦСКА, один человек погиб

Сегодня ночью на Курском вокзале случилась массовая драка, информирует телеграм-канал Mash. Отмечается, что друг с другом подрались фанаты ЦСКА. При этом драка была серьезной.

Часть фанатов приехала из Питера – они собирались на матч за Суперкубок с "Локомотивом" в Нижнем Новгороде. По итогам потасовки один человек погиб (Соколовский Игорь, 30 лет), двое с серьезными травмами находятся в больнице.

"Локомотив" – ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)