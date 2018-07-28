ЦСКА обыграл "Локомотив" и в седьмой раз выиграл Суперкубок России

ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России. Единственный мяч в дополнительное время забил Хетаг Хосонов. Это первый гол 20-летнего футболиста за ЦСКА.

Матч собрал аншлаг на стадионе "Нижний Новгород" - игру посетили 43319 зрителей. В составе армейцев уже на 13-й минуте встречи поле из-за травмы покинул Алан Дзагоев. По всей видимости, причина - мышечное повреждение. Ближе к концу дополнительного времени красную карточку за удар соперника получил Соломон Кверквелия.

Для ЦСКА этот трофей стал седьмым в истории, с учетом того, что он разыгрывается в 2003 года. Армейцы выигрывали трофей в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 году.

Суперкубок России

"Локомотив" (Москва) - ЦСКА (Москва) - 0:1 д.в. (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Хосонов, 106 (0:1).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Идову, 91), Рыбус, Ант.Миранчук, И.Денисов (Тарасов, 106), Баринов, Ал.Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 69), Эдер (Фарфан, 91).

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов, Мариу Фернандес, Бистрович, Дзагоев (Щенников, 13), Витинью (Жамалетдинов, 117), Ефремов (Бийол, 81), Набабкин (Хосонов, 67), Чалов.

Предупреждения: Бистрович, 57. Чернов, 66. Удаление: Кверквелия (Локомотив М), 114 (удар соперника в лицо).

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

27 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 43319 зрителей.

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