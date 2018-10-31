Защитник "Волгаря" собрался в "Зенит" и на программу Андрея Малахова после мистического гола

На 17-й минуте встречи "Волгаря" и "Спартака" из Владикавказа защитник Роман Локтионов забил гол со штрафного. В нем нет ничего особо примечательного, кроме одного момента: ровно семь лет назад он забил точно такой же гол, с такой же позиции, ровно на той же минуте и в ворота той же владикавказской команды.

– Практически все дальние удары со штрафной отдают бить мне. У меня с малых лет был очень сильный удар, - цитирует Локтионова life.ru. - Когда я уже начал играть в профессиональных клубах, то меня ставили бить штрафные. И я прекрасно помню тот матч 2011 года, где я забил "Алании". Когда забивал сейчас им, я даже не придал значения этому. После игры взял телефон в руки, увидел много эсэмэсок. Мне писали: "Как такое вообще может быть?", "Ты забил на такой же минуте, с такой же позиции". А я сам в шоке, что такое получилось! Это просто стечение обстоятельств.

– Ожидали, что видео станет таким популярным в Сети?

– Удивился очень! Все мне показывают, что Юрий Дудь разместил видео у себя. Я его блоги не смотрю, но, конечно, знаю, кто это. Видео у него на странице уже полмиллиона просмотров набрало. Не ожидал такого, если честно.

Что сказали партнеры по команде и тренер? Наверняка успели уже подколоть вас!

– Ребята говорят, что я стал звездой. Шутят, что теперь меня позовут в программу Андрея Малахова, где обсуждают популярные ролики в Сети. Тренерский штаб ничего такого не сказал, просто посмеялись, что так получилось. Вообще, все мы сейчас находимся в недоумении, что такое произошло. На видео всё одинаково: футболист также рядом стоит, и стенка, и гол, и вратарь в точности падает с мячом. Мистика!

– Вокруг вас такой ажиотаж. Как думаете, другие клубы обратят на вас внимание? Согласились бы перейти в клуб хотя бы уровня ФНЛ?

– Раз уж такой резонанс пошел, тогда пусть меня зовет "Зенит"! (Смеется.) Размениваться я уже не буду. Другие клубы мне неинтересны. Намерен остаться в "Волгаре". Меня тут все устраивает.