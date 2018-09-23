"Волга" победила "Челябинск" и сохранила лидерство в группе "Урал-Приволжье"

"Волга" обыграла "Челябинск" в матче Олимп - ПФЛ группы "Урал-Привольже". Ульяновский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице.
Первенство России
Олимп-ПФЛ
Группа "Урал-Приволжье"
10-й тур
"Уфа-2" (Уфа) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 0:4 (0:2)
Голы: Галиакберов, 32 (0:1). Чушъялов, 38 (0:2). Хубаев, 53 - с пенальти (0:3). Галиакберов, 54 (0:4).
"Носта" (Новотроицк) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 4:1 (1:1)
Голы: Юрченко, 1 (1:0). Киселев, 16 - с пенальти (1:1). Кирсанов, 49 (2:1). Кирсанов, 54 (3:1). Яркин, 81 (4:1).
"Челябинск" - "Волга" (Ульяновск) - 1:2 (1:1)
Голы: Воронин, 15 (0:1). Игнатьев, 45 (1:1). Черный, 77 (1:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/uralpovolg/
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