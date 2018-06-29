Власти Рязанской области могут отказаться от финансирования профессиональных клубов

Руководство Рязанской области, возможно, откажется от финансирования профессиональных клубов, сообщает 62info.ru.

Ранее губернатор области Николай Любимов заявил, что необходимо сосредоточиться на массовом и детском спорте, так как бюджет области не сможет обеспечить достойное выступление клубов на высоком уровне. Сейчас в области пять профессиональных клубов: ФК "Рязань" (женский и мужской клубы), ВК "Рязань" (женщины), БК "Рязань" и ХК "Рязань".

Футбольная "Рязань" на данный момент выступает в зоне "Центр" ПФЛ, хоккейная - в ВХЛ. Волейбольный клуб играет в Высшей лиге Б, а баскетбольный занял последнее место в Суперлиге.