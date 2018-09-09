"Урожай" обыграл "Черноморец"

"Урожай" с минимальным счетом обыграл "Черноморец" в матче 7-го тура ОЛИМП-ПФЛ (1:0).
Олимп - ПФЛ. Группа "Юг"
7-й тур
"Урожай" (Краснодар) - "Черноморец Н" (Новороссийск) - 1:0 (1:0)
Гол: Сысуев, 18.
Судья: Костевич (Рыльск).
09 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань".
"Волгарь" сыграл вничью со "Спартаком" из Нальчика (2:2).
"Волгарь" (Астрахань) - "Спартак Нч" (Нальчик) - 2:2 (0:0)
Голы: Шаваев, 55 (0:1). Погосов, 71 (1:1). Машуков, 72 (1:2). Столбовой, 80 (2:2).
Удаление: Шаваев (Спартак Нч), 57.
Судья: Дорошенко (Ейск).
09 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".
"Машук-КМВ" и ростовский "СКА" сыграли вничью (0:0)
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 0:0
Судья: Ермаков (Краснодар).
09 сентября. Пятигорск. Стадион "Центральный".
Владикавказский "Спартак" обыграл ставропольское "Динамо" (3:1).
"Спартак Вл" (Владикавказ) - "Динамо" (Ставрополь) - 3:1 (2:1)
Голы: Жабкин, 6 (1:0). Жабкин, 32 - с пенальти (2:0). Курачинов, 43 (2:1). Кучиев, 54 (3:1).
Судья: Васильченко (Майкоп).
09 сентября. Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".
"Легион Динамо" обыграло майкопскую "Дружбу" (2:0).
"Легион Динамо" (Махачкала) - "Дружба М" (Майкоп) - 2:0 (1:0)
Голы: Удунян, 42 - с пенальти (1:0). Богатырев, 90+2 (2:0).
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
09 сентября. Махачкала. Стадион "Динамо".
"Краснодар-3" и "Ангушт" сыграли вничью (1:1).
"Краснодар-3" (Краснодар) - "Ангушт" (Назрань) - 1:1 (1:0)
Голы: Текучев, 12 (1:0). Никитин, 57 - в свои ворота (1:1).
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
09 сентября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".