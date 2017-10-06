У "Торпедо" появится новый владелец, Тукманов покинет пост президента

Российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем "Торпедо", сообщает "Коммерсант". При этом Александр Тукманов, с 2007 года являвшийся президентом клуба, в ближайшее время покинет свой пост.
Отмечается, что концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для "Торпедо". Стадион будет реконструрован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличено до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.
Twin24
Великолепно!!! https://youtu.be/8IZQtg82tow
09:51
lanchakov83
54 млр. рублей на 150000 стадион?! Да бакланы столько не потратили!
09:50
Serenky25
Вот оно!!!! 54 лярда инвестиций надо освоить!!!!!!!!!!!!!!!!!
09:49
Serenky25
Хотя.....Там чего нибудь у клуба отжать по "отработанной схеме" можно? Кто нибудь знает? Тетю Олю Президентом!!!!!
09:44
Serenky25
Как возрождалось Торпедо! Скоро на всех прилавках!
09:40
torpedon_
не верю?!
09:39
Easycure
Ура, свершилось! Вперед, Торпедо!)
09:27