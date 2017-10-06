У "Торпедо" появится новый владелец, Тукманов покинет пост президента

Российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем "Торпедо", сообщает "Коммерсант". При этом Александр Тукманов, с 2007 года являвшийся президентом клуба, в ближайшее время покинет свой пост.

Отмечается, что концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для "Торпедо". Стадион будет реконструрован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличено до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.