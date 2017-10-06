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09:09 | Футбол — ПФЛ

У "Торпедо" появится новый владелец, Тукманов покинет пост президента

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Российский бизнесмен Роман Авдеев стал новым владельцем "Торпедо", сообщает "Коммерсант". При этом Александр Тукманов, с 2007 года являвшийся президентом клуба, в ближайшее время покинет свой пост.

Отмечается, что концерн "Россиум", принадлежащий Авдееву, стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Ранее арена была домашней для "Торпедо". Стадион будет реконструрован, а сумма инвестиций составит порядка 54 миллиардов рублей. Его вместимость будет увеличено до 15 тысяч зрителей, а трибуны обзаведутся козырьком.

Дополнительная информация

https://www.kommersant.ru/doc/3430054

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Twin24

Великолепно!!! https://youtu.be/8IZQtg82tow

09:51

lanchakov83

54 млр. рублей на 150000 стадион?! Да бакланы столько не потратили!

09:50

Serenky25

Вот оно!!!! 54 лярда инвестиций надо освоить!!!!!!!!!!!!!!!!!

09:49

Serenky25

Хотя.....Там чего нибудь у клуба отжать по "отработанной схеме" можно? Кто нибудь знает? Тетю Олю Президентом!!!!!

09:44

Serenky25

Как возрождалось Торпедо! Скоро на всех прилавках!

09:40

torpedon_

не верю?!

09:39

Easycure

Ура, свершилось! Вперед, Торпедо!)

09:27