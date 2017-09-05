У ПФЛ нет официальной информации о закрытии "Арарата"

Глава ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал информацию о том, что московский "Арарат" прекращает свое существование. Ранее главный тренер команды Александр Григорян сообщил, что матч с "Рязанью", который должен состояться 8 сентября, станет для коллектива последним.

– Пока я ничего не могу сказать. "Арарат" не извещал ПФЛ о том, что закрывается. Ничего не поступало, – сказал Соколов.

– Главный тренер "Арарата" Александр Григорян сообщил нам, что матч с "Рязанью" станет для клуба последним…

– А он не объяснил почему?

– Нет. Сказал, что объяснит причины на послематчевой пресс-конференции. Видимо, возникли проблемы с финансированием.

– Только неделю назад этих проблем еще не было… Не мне надо задавать такие вопросы. Я не снимаю футбольные клубы. У нас нет информации, что "Арарат" закрывается. Давайте дождемся матча с "Рязанью", потом уже посмотрим.

Тренер считает сегодня так, а, может, вечером уже что-то поменяется. Я не знаю. Не могу комментировать неофициальную информацию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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