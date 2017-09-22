Тренер "Машука": "Я был нетрезв? Никогда не позволяю себе таких вещей"

Главный тренер "Машука" Валерий Заздравных в интервью "СЭ" отметил, что он не находится в нетрезвом состоянии во время общения с игроками в раздевалке. Напомним, что в сеть попало видео, где специалист матом пытается привести команду в чувства после третьего поражения подряд в матче 8-го тура ПФЛ зоны "Юг".

– Понимаете, кто выложил запись видео из раздевалки?

– О каком видео вы говорите? Я первый раз об этом слышу. Где вы его увидели?

– В Твиттере агента Арсена Минасова. Знаете такого?

– Знаю его, конечно.

– Есть его клиенты у вас в команде?

– Да, есть близкие к нему люди. А это точно выложил кто-то из команды?

– Похоже на то, раз видео из раздевалки. Догадываетесь, кто это мог сделать?

– Сейчас ничего не могу утверждать. И что же мне делать в этой ситуации?

– Сложно сказать. Давай для начала проясним: утверждается, что в тот момент были нетрезвы. Это так?

– Да ну… Это глупость несусветная! Я никогда не позволяю себе таких вещей. Просто глупость!

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