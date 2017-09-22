Тренер "Машука" обматерил игроков и пригрозил уехать из клуба. Видео, 18+

В сети появилось видео, на котором, предположительно, главный тренер пятигорского "Машука" Валерий Заздравных проводит беседу с футболистами своей команды после трехматчевой серии поражений. Во время разговора специалист, нецензурно выражаясь, грозится уйти из команды.

"Машук" выступает в зоне "Юг" первенства ПФЛ и после восьми туров идет на 14-м месте (из 17 команд). Три последних матча команда проиграла с одинаковым счетом 0:1 – "Чайке" из Песчанокопского, новокубанскому "Биологу" и махачкалинскому "Легиону".

– Во что вы играете? Это просто катастрофа! Вам по 20 лет, во что вы играете? Такую [ерунду]. Валерий Петрович завтра [уедет] в Ставрополь и все, я вас [больше] видеть не хочу. Пусть у вас будет тренер любой другой. Мне вообще [все равно], я устал от вас. Я завтра уезжаю. Зачем? Да [зачем] вы мне нужны? Играйте, работайте с кем хотите. Пусть тренера вам любого назначают.

Вы меня позорите. Я вас пригласил, людей, которые живут на этом этаже, вы меня позорите. Понимаете? Я никогда в жизни три матча подряд не проигрывал. Никогда в жизни. Я завтра уезжаю с утра, мне вообще [все равно]. Кто будет здесь работать? Мне вообще [все равно]. С кем хотите, что хотите делайте. Я от вас устал, вы надо мной [смеетесь]. Я хочу сделать для вас все, душу для вас открываю. А вы мне насрали в душу, понимаете? Я не хочу здесь работать. Я вещи собрал, сегодня хотел уехать, но лень мне было.

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