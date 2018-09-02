"Торпедо" разгромило "Калугу" и продлило сухую победную серию до шести игр

"Торпедо" разгромило "Калугу" в матче 7-го тура группы "Центр". Столичный клуб одержал шесть побед в шести играх и еще ни разу не пропустил.
Первенство России
ОЛИМП-ПФЛ
Группа "Центр"
7-й тур
"Рязань" - "Химки"-м (Химки) - 0:0
"Сокол" (Саратов) - "Салют" (Белгород) - 0:0
"Металлург" (Липецк) - "Зоркий" (Красногорск) - 1:0 (0:0)
Гол: Иванников, 60.
"Торпедо" (Москва) - "Калуга" - 3:0 (3:0)
Голы: Шустиков, 15 (1:0). Дегтев, 23 (2:0). Шоркин, 37 (3:0).
"Химик" (Новомосковск) - "Сатурн" (Раменское) - 2:1 (0:1)
Голы: Дегтярев, 28 (0:1). Изотов, 59 (1:1). Юшин, 77 (2:1).
Удаление: Такулов (С), 87.
"Квант" (Обнинск) - "Строгино" (Москва) - 0:0
"Динамо" (Брянск) - "Ротор-2" (Волгоград) - 0:1 (0:1)
Гол: Луканченков, 15 - в свои ворота.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/center/